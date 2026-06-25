Futuro Modric: summit con Amorim dopo il Mondiale. Sarà Milan o addio al calcio giocato

vedi letture

SportMediaset non ha dubbi: o Luka Modric rinnoverà con il Milan o dirà addio al calcio giocato. Parlerà con Amorim dopo il Mondiale

Le immagini di Luka Modric portato in trionfo dai suoi compagni di squadra dopo aver raggiunto il traguardo delle 200 presenze con la Croazia hanno fatto il giro del mondo. Il croato sta giocando il suo sesto e ultimo Mondiale e non appena finirà la competizione avrà un colloquio con Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero, prima di decidere quale sarà il suo futuro.

Lo riferisce SportMediaset che scrive: "C'è un'opzione in suo favore per proseguire l’avventura in rossonero, ma l'ex Pallone d'Oro vuole capire che ruolo gli verrà riservato visto che a settembre compirà 41 anni ed è difficile che possa giocare ancora tutte le partite, Europa League compresa. Da quel che filtra, Modric non prenderà in considerazione un altro club, se deciderà di continuare a indossare gli scarpini da calcio sarà nel Milan. L’alternativa è un impiego dirigenziale nel Real Madrid a supporto di Florentino Perez, da sempre grande estimatore del campione croato".