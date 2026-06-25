Milan, piace sempre Alajbegovic per l'attacco: ecco quanto costa. Occhio alla concorrenza italiana e inglese
Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan sarebbe tornato su un giocatore seguito nei mesi scorsi quando c'era ancora Igli Tare come direttore sportivo, vale a dire Kerim Alajbegovic, attaccante esterno classe 2007 del Salisburgo e della Bosnia che costa 22 milioni di euro. Il Diavolo ci proverà, consepevole che comunque sul giovane talento bosniaco ci sono anche altri club sia italiani (Roma e Atalanta) che inglesi (Newcastle e Aston Villa).
Negli ultimi giorni, si è parlato poi molto del possibile arrivo al Milan di Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona che in passato è stato allenato anche da Ruben Amorim. Attenzione però alla concorrenza del Manchester City visto che il tecnico Maresca ha chiesto un giocatore con le sue caratteristche.
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