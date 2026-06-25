Milan, per il centrocampo piace anche Rios del Benfica

vedi letture

Tra i profili che piacciono al Milan e al tecnico Amorim per rinforzare il centrocampo c'è anche Richard Rios del Benfica

Secondo quanto riporta Sportitalia, al Milan ed in particolare al tecnico rossonero Ruben Amorim piace molto Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Benfica e della Colombia. Il club portoghese sarebbe disposto a farlo partire questa estate, ma attenzione alla folta concorrenza che c'è sul mediano della squadra lusitana. Non è un mistero che durante questa finestra di mercato ci potrebbero delle partenza al Milan in mezzo al campo, come per esempio quelle di Youssouf Fofana e di Ruben Loftus-Cheek.

Rios è reduce da una stagione in cui ha giocato tantisimo con la maglia del Benfica: 45 presenze totali tra campionato, Champions League e altre coppe, nelle quali ha segnato anche otto gol. Il colombiano è attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale e per il momento ha giocato uno spezzone di partita contro l'Uzbekistan (10') e uno contro il Congo (13').