Non solo il Milan: Hjulmand nel mirino anche del Manchester City

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Oltre al Milan, dove Amorim lo conosce molto bene, anche il Manchester City è sulle tracce di Mortn Hjulmand dello Sporting Lisbona

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan sarebbe tornato su un giocatore seguito nei mesi scorsi quando c'era ancora Igli Tare come direttore sportivo, vale a dire Kerim Alajbegovic, attaccante esterno classe 2007 del Salisburgo e della Bosnia che costa 22 milioni di euro. Il Diavolo ci proverà, consepevole che comunque sul giovane talento bosniaco ci sono anche altri club sia italiani (Roma e Atalanta) che inglesi (Newcastle e Aston Villa).

Negli ultimi giorni, si è parlato poi molto del possibile arrivo al Milan di Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona che in passato è stato allenato anche da Ruben Amorim. Attenzione però alla concorrenza del Manchester City visto che il tecnico Enzo Maresca ha chiesto un giocatore con le sue caratteristche.