Giroud, carta bianca agli agenti: prima l'accordo col Milan, poi dal Chelsea

Olivier Giroud, attualmente impegnato con la nazionale agli Europei, ha dato carta bianca ai suoi agenti. Come riporta Tuttosport, i rappresentanti del francese stanno lavorando con il Milan per arrivare a un accordo totale per poi andare dal Chelsea a rivendicare la promessa fatta al calciatore, ovvero di essere liberato a costo zero in caso di accordi con società esterne alla Premier League.