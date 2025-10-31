Gozzini: "Il club, che ora nega, cercherebbe un sostituto di Gimenez sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Allegri"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez: "Per ritrovare l’unica volta in cui Gimenez è stato decisivo in zona gol si deve tornare a fine settembre e alla partita di Coppa Italia contro il Lecce. Finora unica rete stagionale. Da quando è al Milan ne ha segnati altre sei in 30 partite totali: una in Champions da ex al Feyenoord e cinque nel campionato scorso (a Empoli, Verona, Venezia e due al Bologna: in pratica a nessuna delle big). Il Milan aveva puntato su di lui per rimontare la concorrenza Champions, forte di un curriculum rispettabilissimo: 65 gol in 105 presenze con il Feyenoord, sette in 9 gare di Champions con gli olandesi.

E ancora: 23 reti in 30 partite del campionato olandese 23-24, 7 in 11 presenze nella stagione successiva, interrotta a gennaio per volare a Milano. Gennaio, ci risiamo. Il mese del mercato invernale si avvicina e per Santi può diventare un altro momento chiave della carriera: senza segnali rossoneri, il tempo a disposizione con il Milan rischia davvero di scadere. Il club - che ora nega - cercherebbe un sostituto sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Max (che pubblicamente difende Santi: «Stia tranquillo, ha sempre segnato e lo farà anche con il Milan»). Se invece inizieranno ad arrivare i gol, il tempo scorrerà molto più lentamente. Da contratto potrà tenersi la maglia fino all’estate 2029".