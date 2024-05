Guirassy-gol, tutti i numeri in stagione dell'attaccante che piace al Milan

La stagione del Milan prosegue verso il suo epilogo, sabato sera a San Siro contro la Salernitana in occasione dell'ultima partita ufficiale della stagione. Così il calciomercato inizierà a prendere sempre più quota, soprattutto con la notizia di ieri riportata anche dal nostro sito (Lo Stoccarda visita il Milan: i dettagli dell'incontro a Casa Milan). Infatti, dopo l'incontro di ieri mattina con la dirigenza tedesca, il pensiero di tutti è volato subito a Serhou Guirassy, attaccante guineano che ha trascinato lo Stoccarda in questa straordinaria stagione, e che anche in virtù di una golosa clausola rescissoria è iscritto alla lista rossonera dei possibili candidati per il ruolo di nuovo attaccante.

Guirassy-gol, una stagione incredibile

Lo Stoccarda lo acquista l’1 luglio 2022 e per soli 9 milioni di euro. Al suo primo campionato con i biancorossi realizza 11 reti in 22 partite. Finiti ai play-out, è grazie a un suo gol se lui e i suoi compagni si salvano potendo giocare anche la stagione 2023/2024 in Bundesliga, che si rivela essere quello della consacrazione. Così, Serhou Guirassy mette a segno ben 28 gol in 28 incontri in campionato, mantenendo la perfetta media di un gol a partita. Anche le 2 partite di coppa sono condite da 2 reti e la sua media perfetta si traduce in 30 centri in 30 match. Lo Stoccarda in classifica arriva secondo, davanti anche al Bayern Monaco e dietro soltanto all’invincibile Bayer Leverkusen, che nel corso della stagione ha subito solo una sconfitta (in finale di Europa League contro l'Atalanta).