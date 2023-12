Guirassy per l'Europa League: resta il nome in cima alla lista grazie alla clausola

Il Milan non starà a guardare nel mercato di gennaio. Un po' per sopperire ai tanti infortunati, soprattutto nel reparto difensivo, un po' per colmare alcune lacune presenti nella rosa: può essere un buon momento per puntare su un attaccante. In tal senso il nome preferito rimane sempre quello di Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda.

Nello specifico Guirassy sta facendo una stagione clamorosa: sono già 18 gol in 15 partite tra Bundesliga e DFB Pokal. Un bottino mai visto in carriera e che lo ha messo nei radar delle grandi squadre europee. A fare gola è anche una clausola rescissoria molto abbordabile, considerando ruolo ed età del giocatore: a gennaio lo si può acquistare per "appena" 18 milioni di euro. Valutazioni in corso, come riporta il Corriere dello Sport.