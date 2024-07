I contatti tra il Milan e la madre-agente di Rabiot potrebbero insensificarsi dopo l'Europeo

Dalle parti di Casa Milan continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Adrien Rabiot. Svincolatosi dalla Juventus nella giornata di oggi, l'occasione che porterebbe il francese in rossonero non è assolutamente da trascurare, anche perché stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i contatti fra la dirigenza rossonera e la mamma-agente Veronique potrebbero intensificarsi dopo l'Europeo.

FOFANA PRIMO IN LISTA

In questo calciomercato la dirigenza rossonera si sta dedicando molto a rinforzare con muscoli e quantità il centrocampo di Paulo Fonseca, doti che forse sono un po' mancate l'anno scorso. Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla formazione meneghina, ma il nome in cima alla lista dei desideri resta Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è quello più vicino al trasferimento in rossonero, anche se c'è da limare la distanza con il Monaco. I monegaschi chiedono infatti 25 milioni per il classe '99, mentre il Milan non vorrebbe spenderne più di 18 a fronte anche della scadenza del contratto di Fofana fra un anno. La questione, però, potrebbe essere in tutto questo sbloccata da un'eventuale uscita di Ismael Bennacer, il quale avrebbe parecchio mercato soprattutto in Arabia Saudita. Potremmo dunque parlare di un vero e proprio passaggio di consegne, anche perché dall'algerino Fofana erediterebbe non solo una maglia da titolare ma anche lo stipendio da 4 milioni di euro a stagione molto probabilmente.