Igor al Crystal Palace "libera" Joe Gomez al Milan: l'intreccio di mercato Liverpool, Milan e Crystal Palace prende quota
La notizia che riporta Fabrizio Romano può essere decisiva soprattutto per le sorti del Milan in questo ultimo giorno di calciomercato estivo. Infatti, secondo il noto giornalista è ormai fatta per il passaggio del difensore ex Fiorentina e Brighton, Igor al Crystal Palace. Questa operazione di mercato libererebbe Marc Guéhi al Liverpool, in un clamoroso intreccio di mercato che vedrebbe appunto, Joe Gomez lasciare Anfield per arrivare, finalmente al Milan.
Riportato anche da Transfermarkt, la storia sfortunata di Joe Gomez e gli infortuni nasce nel lontano 2015 quando si rompe il legamento crociato. Tornando a tempi più recenti, il nuovo obiettivo del Milan ha passato la scorsa stagione con i soliti problemi fisici: da febbraio 2025 al 15 maggio problemi agli ischiocrurali con intervento chirurgico (out circa 96 giorni). Inoltre, circa un mese fa Joe Gomez è stato vittima di un ennesimo problema al tendine d'Achille durante il tour in pre-stagione in Asia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan