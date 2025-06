Il Chelsea punta Mike Maignan: primi contatti con il Milan

Il Chelsea ha messo nel mirino Mike Maignan. Il club londinese ha avviato i primi contatti con il Milan per il portiere francese, considerato uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, Maignan ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il dialogo per il rinnovo con i rossoneri al momento è in una fase di stallo.

Una situazione che potrebbe favorire l’inserimento del Chelsea, alla ricerca di un rinforzo tra i pali per la prossima stagione. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del suo numero uno, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dall’eventuale offerta dei Blues.

Al momento, il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Mike Maignan. Il portiere francese è considerato un punto fermo della squadra e la volontà del club è quella di proseguire con lui al centro del progetto. Nonostante i primi interessamenti dall’estero, i rossoneri puntano a trattenerlo.