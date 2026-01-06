Il Fenerbahce allenta la presa su Nkunku: trattativa in stand-by

Il Fenerbahce allenta la presa su Nkunku: trattativa in stand-byMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:24Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano il Fenerbahce avrebbe allentato la presa su Christopher Nkunku, che fino a qualche giorno fa sembrava essere quasi la priorità di questo calciomercato invernale per il club di Istanbul. 

Al momento quello che porterebbe in Turchia l'attaccante francese sarebbe un discorso completamente fermo, anche perché Nkunku vuole restare a Milano e giocarsi le sue chances in Italia. Se poi dovesse decidere da qui a fine gennaio decidere di andar via, bisognerà capire se il Fenerbahce cercherà ancora un attaccante. 