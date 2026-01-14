Il Galatasaray preme per Fofana: presentata una prima offerta al giocatore, le cifre

Il Galatasaray preme per Fofana: presentata una prima offerta al giocatore, le cifre
Ieri alle 23:20
di Lorenzo De Angelis

Il Galatasaray non molla la presa su Youssouf Fofana. Il club di Istanbul vuole rinforzare la propria mediana con il centrocampista francese, nei confronti del quale sarebbe stato anche compiuto un primo approccio concreto con tanto di offerta. 

Stando a quanto riportato dal collega Orazio Accomando, infatti, il Galatasaray ha offerto a Fofana un contratto da 5.5 milioni di euro netti a stagione. Al momento, però, il Milan non sembrerebbe diposto a privarsi del giocatore in questo calciomercato invernale, complice anche l'importanza che il francese ha all'interno dello scacchiere rossonero. 