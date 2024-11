Il Galatasary pensa a Jovic per sostituire Icardi. Il serbo fuori dal progetto rossonero

Questa mattina la stampa italiana, e più nello specifico Tuttosport ha riportato la situazione in casa rossonera per quanto riguarda l'attacco del Milan. Nello specifico, analizzando la situazione di Luka Jovic, è stato sottolineato come ormai l'attaccante ex Francoforte, Real Madrid e Fiorentina sia fuori dal progetto della squadra milanista: abbastanza eloquente il fatto che Fonseca lo abbia definito non pronto fisicamente per Cagliari e che subito dopo sia stato convocato per la sua Nazionale.

Intanto, come riportato dall'agenzia di stampa Italpress, la stampa serba riporta che il Galatasaray sarebbe sulle tracce di Luka Jovic. Il club turco ha dovuto fare i conti recentemente con l'infortunio al crociato di Mauro Icardi che rimarrà indisponibile per il resto della stagione e per questo va a caccia di un sostituto per la finestra del mercato di gennaio. Jovic andrebbe così a ricoprire il ruolo di vice Osimhen nella squadra di Istanbul.