Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato, in particolare per quel che riguarda il centrocampo dopo la partenza di Tonali e il grave infortunio che terrà fuori a lungo Bennacer. Come riferisce Il Giornale in edicola questa mattina, i rossoneri insistono per Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar, da tempo primo obiettivo del Diavolo per la mediana.