Il Liverpool valuta di più di 15 milioni Gomez e ci sarà da lavorare sui bonus con la speranza di non superare quota 20 milioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome per la difesa nella lista del Milan è quello di Joe Gomez del Liverpool: "Il Crystal Palace - si legge - lo aveva chiesto in prestito nell’affare Guéhi, ma ha ricevuto un secco no. Tradotto: se andrà via, Gomez lo farà a titolo definitivo. Il Milan partirà da una proposta da 15 milioni: il Liverpool lo valuta di più e ci sarà da lavorare sui bonus con la speranza di non superare quota 20 milioni. Anche se la priorità è quella di avere un rinforzo affidabile. Il problema che è i rossoneri sono legati alla risposta dei Reds. Il Liverpool ha offerto 35 milioni di sterline più il 10% della futura rivendita per Guehi del Crystal Palace, ma non ha ricevuto il via libera. Per questo il Milan su Gomez è stato stoppato".

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il ritorno in Italia di Adrien Rabiot, che sembra destinato a lasciare il Marsiglia per vestire la maglia del Diavolo. Il centrocampista francese, già allenato da Massimiliano Allegri alla Juventus, sosterrà le visite mediche direttamente in Francia a causa degli impegni con la Nazionale. L’arrivo a Milano è previsto nei giorni successivi, quando verranno completate tutte le formalità burocratiche prima dell’annuncio ufficiale del club rossonero. Infine, anche il fronte cessione registra novità importanti. Il centrocampista Yunus Musah, per esempio, passerà all’Atalanta in prestito oneroso da 4-5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, siglando un contratto triennale con il club nerazzurro. Inoltre, è definito il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth: il terzino spagnolo classe 2005 si trasferirà in Premier League con un accordo da 20 milioni tra prestito e riscatto. La trattativa più chiacchierata riguarda lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: il messicano ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Roma, consapevole che in rossonero non avrebbe trovato spazio. Dovbyk, invece, ha già dato il suo assenso per trasferirsi al Milan e ora la palla passa dunque ai club per definire i dettagli dell’operazione.