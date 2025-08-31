Il Milan ha mandato un'offerta al Liverpool per Joe Gomez

Manca sempre meno alla fine del calciomercato, motivo per il quale il Milan ha deciso di compiere dei primi passi concreti verso Joe Gomez del Liverpool. Sfumata la pista Manuel Akanji, adesso è il classe 1997 la prima scelta per la difesa del Max Allegri. 

Riporta Fabrizio Romano sui propri canali social che il Milan avrebbe presentato una prima offerta per il trasferimento a titolo definitivo in Italia di Joe Gomez. I due club stanno discutendo i termini dell'affare, con il Liverpool che lascerebbe però partire l'inglese solo dopo aver chiuso per il sostituto (Marc Guehi). 