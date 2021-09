Il Milan è pronto a percorrere le consuete strade francesi. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del mercato rossonero. Questa estate - si legge - la dirigenza milanista ci ha provato per l’esterno d’attacco Romain Faivre, fermandosi all’ultimo per l’opposizione del Brest: per il giocatore classe '98 se ne riparlerà in futuro.