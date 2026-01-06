Il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Gatti a fine mercato
MilanNews.it
Il profilo di Federico Gatti potrebbe rispondere all'identikit del difensore che fa al caso del Milan di Massimiliano Allegri, essendo lo juventino uno dei pupilli del tecnico rossonero. Nel corso di queste settimane si è parlato di un possibile scambio prima con Ricci e poi con De Winter, ma in entrambi i casi non se n'è fatto nulla.
Riportano però i colleghi di Tuttosport che verso la fine di questo calciomercato invernale il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Federico Gatti, soprattutto se Spalletti proseguirà con il 4-2-3-1 non facendo rientrare il classe 1998 tra le sue priorità, avendo comunque altre soluzioni sulle quali andare a puntare.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
1 Gatti: "La prima volta è una botta di fortuna, la seconda è una simpatica fortuna, la terza è una fortuna spudorata. Ma all’11esima non c’è più niente di casuale"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com