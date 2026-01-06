Il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Gatti a fine mercato

di Lorenzo De Angelis

Il profilo di Federico Gatti potrebbe rispondere all'identikit del difensore che fa al caso del Milan di Massimiliano Allegri, essendo lo juventino uno dei pupilli del tecnico rossonero. Nel corso di queste settimane si è parlato di un possibile scambio prima con Ricci e poi con De Winter, ma in entrambi i casi non se n'è fatto nulla. 

Riportano però i colleghi di Tuttosport che verso la fine di questo calciomercato invernale il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Federico Gatti, soprattutto se Spalletti proseguirà con il 4-2-3-1 non facendo rientrare il classe 1998 tra le sue priorità, avendo comunque altre soluzioni sulle quali andare a puntare. 