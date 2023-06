Il Milan punta forte su M. Thuram per la punta. Ma bisogna contrastare i soldi del PSG...

MilanNews.it

Con l'addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic e le possibilità di cessione di Divock Origi e di Ante Rebic, che è ormai, tra l'altro, un fuori rosa, il Milan conta in attacco per la stagione 2023-2024 solo Olivier Giroud, che avrà 37 anni e che ha rinnovato, recentemente, per un'altra stagione e che sarà chiamato a guidare l'attacco rossonero.

C'è assolutamente bisogno, però, di qualcun altro. Il Milan e la nuova area sport, composta dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, dal capo area scout Geoffrey Moncada e dall'allenatore Stefano Pioli, sta già da diversi giorni monitorando il profilo di Marcus Thuram, che si libererà a zero il 30 giugno a conclusione della sua esperienza con il Borussia Mönchengladbach. Anche nelle scorse ore, ci sono stati contatti con l’entourage; il giocatore sceglierà a breve tra l'offerta dei rossoneri e quella del PSG, più vantaggiosa a livello economico, ma il Milan prova a convincerlo spingendo più sull'aspetto tecnico.Quello che c'è bisogno di fare è sicuramente acquistare un attaccante e, nonostante il campionato sia appena finita, il tempo stringe. I contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno, infatti, vanno chiusi proprio in questi giorni ed è essenziale che, se il Milan deciderà di puntare dritto su Marcus Thuram e se Marcus Thuram deciderà di puntare sul Milan, il tutto si risolva il prima possibile. Ciò che bisogna dire è che, però, non dipende tutto dai rossoneri: c'è da affrontare il PSG e la sua enorme potenza economica. Non sarà affatto semplice portarlo in rossonero, ma non certo per demeriti - eventualmente - della dirigenza di via Aldo Rossi.