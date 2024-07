Il Milan su Fofana: non basta la parola del giocatore. Il Monaco non indietreggia

vedi letture

Tra gli obiettivi principali di questo calciomercato rossonero c'è sicuramente Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della nazionale francese, che è stato individuato come profilo ideale per ricoprire il ruolo di centrocampista difensivo che i rossoneri vogliono rinforzare in questi mesi estivi. Il club del Principato, però, si è messo di traverso con una richiesta molto importante nonostante il giocatore vada in scadenza al termine di questa stagione e abbia già comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto.

Come riporta il Corriere della Sera, il Milan ha avanzato una prima proposta di 17 milioni che però il Monaco ha declinato. I monegaschi hanno ricevuto anche un'offerta da 35 milioni dal West Ham, somma che incontra il desiderio del club del campionato francese. Il giocatore, però, ha già un accordo con il Milan e spinge per vestire il rossonero: con queste premesse, però, non è dato sapere se la sola parola del centrocampista basterà a far ammorbidire la posizione dei monegaschi.