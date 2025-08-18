Okafor verso il Leeds, ecco quanto incasserebbe il Milan: i rossoneri registrerebbero una forte plusvalenza

Il mercato del Milan è in continua evoluzione, nonostante i già sette acquisti effettuati in questa sessione estiva. In uscita, pesano le assenze di Reijnders e Theo Hernandez (anche Okafor e Musah sarebbero in partenza). E' proprio dello svizzero che si parla, campione d'italia col Napoli e meteora ormai da due stagioni coi rossoneri. Il futuro di Okafor è legato a un possibile passaggio in Premier League al Leeds. L’operazione si dovrebbe chiudere a titolo definitivo, con gli inglesi pronti a mettere sul tavolo 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Ma quanto incasserebbe il Milan? E che tipo di plusvalenza farebbe la società rossonera?

Plusvalenze e numeri: è un ricco mercato per il Milan

Partendo dai dati ufficiali disponibili, Okafor ha un costo storico pari a 15,5 milioni di euro, la cifra versata dai rossoneri al Salisburgo. Al 30 giugno 2024, il suo valore residuo a bilancio era pari a 12,4 milioni di euro, cifra che al 30 giugno 2025 è scesa ulteriormente a quota 9,3 milioni di euro (considerando l’intesa siglata fino al 2028).

Se la cessione avvenisse per 20 milioni di euro, il club rossonero farebbe registrare una plusvalenza da 10,7 milioni di euro, per plusvalenze totali da circa 73 milioni di euro secondo le stime di Calcio e Finanza.