Il Milan valuta anche Joe Gomez del Liverpool per la difesa

Nel pre partita di Lecce il direttore sportivo Igli Tare non poteva essere più chiaro di quanto lo è effettivamente stato: dobbiamo aspettarci almeno un movimento in difesa da parte del Milan in queste ultime 72 ore di calciomercato. L'obiettivo è quello di sistemare la retroguardia rossonera con un profilo esperto e pronto, motivo per il quale la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su Manuel Akanji del Manchester City.

Col passare delle ore la pista che porta allo svizzero si è tremendamente complicata, motivo per il quale il Milan avrebbe cominciato a valutare anche della alternative di assoluto livello al classe 1995. Una di queste è Juan Foyth del Villarreal, anche se in queste ore starebbe prendendo quota la candidatura di Joe Gomez, difensore inglese classe 1997 ai margini del progetto tecnico del Liverpool di Arne Slot. A riportarlo il collega Gianluca Di Marzio.