Incontro in giornata a Milano per Pellegrino. Il contratto del difensore scadrà nel dicembre 2025

Nella giornata di oggi è previsto un incontro a Milano tra la dirigenza rossonera e il presidente del Platense per discutere del trasferimento in rossonero di Marco Pellegrino; il difensore argentino, il cui contratto con il club di Vicente López scadrà nel dicembre 2025, potrebbe trasferirsi in Italia per un prezzo sui 5-6 milioni di euro, puntando ad abbassare la richiesta iniziale di 8 degli argentini.