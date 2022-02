Inter in pole su Bremer, ma ci sono anche Milan e Bayern

Bremer ha rinnovato il suo contratto con il Torino (una sola stagione in più, fino 2024), ma questo non muterà il futuro del difensore, che in estate lascerà la maglia granata per sbarcare in una formazione di livello più alto. Come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano ha già raggiunto un’intesa di massima con l’Inter, ma i giochi sono ancora aperti. Sulle sue tracce, infatti, ci sono anche Milan e Bayern Monaco.