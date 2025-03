Interesse del Milan per Casadei del Torino. No secco di Urbano Cairo

vedi letture

Questa mattina Tuttosport ha parlato di un interesse del Milan per Cesare Casadei del Torino. Tornato in Italia, in Serie A, nel corso dello scorso calciomercato invernale, il classe 2003 ha avuto un impatto importante in granata ma più in generale con il campionato italiano, a conferma del fatto che quell'investimento fatto estati fa dal Chelsea aveva un senso.

Fino a questo momento l'ex Inter ha collezionato 5 presenze in Serie A con la maglia del Toro, segnando anche un gol (contro il Monza) e mettendo a referto un assist. Uno score niente male che avrebbe per l'appunto attirato sul giocatore l'attenzione del Milan, ma anche di Napoli e Fiorentina.

Considerato l'importante sforzo economico fatto a gennaio, però, Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore, ed è per questo motivo che alle avance di queste grandi squadre ha risposto con un secco no.