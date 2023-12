Kalulu e Thiaw indisponibili a lungo termine: le opzioni per il mercato di gennaio

Il Milan non potrà contare nè su Pierre Kalulu nè su Malick Thiaw per diversi mesi ancora. Il centrale francese è già out dalla gara contro il Napoli, mentre il tedesco si è infortunato durante la sfida contro il Borussia Dortmund una settimana fa. Considerando anche l'indisponibilità di Pellegrino, la dirigenza rossonera è costretta a intervenire sul mercato nel mese di gennaio.

Le opzioni riportate dal Corriere della Sera sono due. La prima è facile e di sicura affidabilità, almeno sul piano dell'integrazione in squadra: infatti, si sta pensando a un ritorno anticipato di Gabbia al momento in prestito secco al Villarreal dove comunque sta trovando il suo spazio. In alternativa, molto alto sulla lista di Moncada, c'è Jakub Kiwior, ex Spezia ora all'Arsenal: anche lui andrebbe bene data la conoscenza del calcio italiano, ma l'operazione (anche in prestito) non sembra facilissima.