Kramaric, l'agente rivela: "Abbiamo parlato con il Milan"

"Abbiamo avuto una discussione con il Milan per Kramaric". A sostenerlo è Vincenzo Cavaliere, procuratore del croato che, alla fine, è rimasto all'Hoffenheim. "Ci sono state delle possibilità, ma i tedeschi non avevano nessuna intenzione di farlo in prestito. I numeri erano alti, con i rossoneri abbiamo parlato ma c'erano profili diversi per la punta. Non era una questione tecnica o economica: l'Atletico Madrid lo ha richiesto in prestito ma l'Hoffenheim non l'ha ceduto".

Il Milan ha preso Rebic.

"L'esplosione vera l'ha fatta ai Mondiali, è molto potente, uno dei più veloci della Bundesliga se ricordo bene. È un'ala, non so cosa possa fare al Milan perché Giampaolo ha sempre scelto il trequartista. Nell'Eintracht ha giocato pure da punta, con Jovic, e può sostituire Mandzukic nella Croazia. Forse lo schiererà così".