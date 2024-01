Krunic, col Fenerbahce ancora distanza ma si muovono altre squadre. Gli aggiornamenti

Come riportato da Matteo Moretto, la situazione mercato di Rade Krunic è in evoluzione. Come ha raccontato nelle scorse ore la redazione di MilanNews.it sul centrocampista rossonero si è mosso il Fenerbahce, ma c'è ancora troppa distanza (circa 2/3 milioni) tra la domanda e l'offerta di 4/5 milioni dei turchi per il bosniaco.

La novità riportata da Moretto è che si potrebbero essere mosse altre squadre: si parla dell'Al-Shabab, nel concreto, con cui sono stati avviati i contatti. Richiesta di informazioni anche da Russia e Grecia.