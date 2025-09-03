L'Al Shabab prepara un nuovo affondo per Yacine Adli

Yacine Adli aspetta ancora di capire quale sarà il suo futuro. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, da cui non è stato riscattato, il centrocampista francese è stato subito informato dal club rossonero che non sarebbe rientrato nei piani di mister Allegri per la stagione e per il futuro in generale. Con un solo anno di contratto ancora in essere, il giocatore per il momento ha rifiutato alcune offerte che sono arrivate nel corso dell'estate, su tutte quelle di Sassuolo e Spartak Mosca.

Ora i mercati principali sono chiusi e quindi la speranza di Adli (e del Milan) e riposta in quei campionati che hanno i tavoli delle trattative ancora aperti. Ci sono soprattutto Arabia Saudita, Turchia, Belgio e Grecia. Proprio dal mondo arabo, come riporta Tuttosport, arriva l'interesse più concreto al momento per il giocatore: l'Al Shabab, che già si è fatto avanti in precedenza, sta preparando un nuovo affondo per il giocatore rossonero che si sta allenando con Milan Futuro (ma con cui non può giocare). In Arabia il mercato è aperto fino all'11 settembre.