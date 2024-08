L'Atletico Madrid ha chiesto al Milan Bennacer in prestito

Dalle parti di Casa Milan continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Ismael Bennacer, che potrebbe lasciare comunque il Milan e Milanello in queste ultimissime ore di calciomercato. Nel corso dell'estate il nome del centrocampista algerino è stato accostato con insistenza, e soprattutto, ai club della Saudi Pro League, ma nessuno di questi fino ad adesso ha mai presentato una proposta concreta alla dirigenza rossonera.

A fronte di questo si potrebbe credere che Bennacer resti al Milan in questa stagione, ma negli ultimissimi minuti si sarebbe palesata una nuova opportunità. Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, l'Atletico Madrid avrebbe chiesto il prestito del centrocampista algerino, ma come anticipato questa mattina su questi lidi, affinché il giocatore vada via c'è bisogno che arrivi entro il primo pomeriggio un'offerta di prestito altamente onerosa che corrisponda quasi ad un acquisto condizionato e che di conseguenza permetterebbe al Milan di avere ulteriori risorse per andare su Koné, ma potrebbe anche andare su Rabiot a zero. Ipotesi di lavoro possibili solo se Bennacer andrà via ed entreranno nuove risorse economiche