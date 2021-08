"Milan, Florenzi è a un passo": titola così questa mattina La Stampa che spiega che il club rossoneoro è vicino a chiudere l'arrivo del terzino della Roma in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, che ha militato nell'ultima stagione nel PSG, non fa parte dei piani di Mourinho e per questo è in uscita dalla squadra giallorossa.