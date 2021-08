Laudisa: "Odriozola è stato vicinissimo al Milan: ieri ultimo tentativo per andare ai rossoneri"

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul calciomercato del Milan: "Tre nomi per una maglia come alternativa a Calabria: Alessandro Florenzi, Alvaro Odriozola e Diogo Dalot. Questa partita a scacchi è durata una mese: il portoghese è uscito presto di scena perché il Manchester Utd ha negato il prestito al Milan, mentre per Odriozola c'era accordo per il prestito tra il club rossonero e il Real Madrid, con il difensore spagnolo che proprio ieri ha fatto l'ultimo tentativo per avere una chiamata dal Milan. Ed è stata proprio la situazione di Odriozola che ha permesso al Milan di tener duro con la Roma per Florenzi e la mossa per tenere in scacco i giallorossi. Vedremo ora quale sarà il futuro di Odriozola: di sicuro è stato vicinissimo al Milan".