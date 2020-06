Tra i profili seguiti dal Milan nel reparto difensivo, figura da tempo anche il nome di Boubacar Kamara. Il difensore del Marsiglia, talentuoso e giovane, è seguito con interesse anche da molte squadre inglesi come Liverpool e Manchester City. Secondo quanto riporta Le 10 Sport, in particolare, nelle ultime ore i citizens sarebbero passati in vantaggio per il centrale.