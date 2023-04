Leao torna a sorridere. E filtra ottimismo anche sul fronte rinnovo

Con la grandissima prestazione di Napoli, nella quale ha messo a segno due reti di pregevole fattura per estetica ed esecuzione, Rafael Leao è tornato a sorridere e a far sorridere, come ha spesso abituato tifosi e appassionati negli ultimi mesi. E non è un caso che il portoghese abbia saputo tirare fuori il meglio di sé una volta tornato nella sua confort zone tattica...

"Leao è l'unico giocatore del Milan che può andare dove vuole, basta che non va sotto la palla. Non mi piace quando va sotto la palla": così aveva detto Stefano Pioli nella conferenza stampa pre-Napoli. Il tecnico rossonero ha ragione: Leao ha sempre avuto libertà di movimento anche da seconda punta, ma è chiaro che, partendo più dalla linea laterale, riesca ad esprimersi al meglio, così come è chiaro che non basta spostarsi di qualche metro per tornare a incidere... È tutta la squadra che, essendo tornata a fare i movimenti giusti, ha liberato quegli spazi in cui Leao può infilarsi e affettare a piacimento le difese avversarie.Ci sono pochi dubbi - a sensazione - che Leao continuerà a far sorridere sul campo anche nelle prossime partite, ma le buone notizie - quelle che fanno sorridere - arrivano anche sul fronte rinnovo. Il portoghese sta lanciando segnali molto incoraggianti: dall'unione col gruppo squadra ad alcuni like e commenti social, dai canti e balli sotto la Curva Sud al "Maradona" alle tante conferme sul fatto che voglia restare al Milan. C'è ottimismo sul fatto che alla fine si possa realmente trovare un accordo - non solo sull'ingaggio - per trattenerlo.