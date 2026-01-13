Letizia: "Lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti converrebbe a tutti. Mi pare un’operazione da ultimi giorni di mercato"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su un possibile scambio di mercato tra Milan e Juventus: “Lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti converrebbe a tutti. A me Gatti non fa impazzire, ma ad Allegri piace: riuscire a portarlo a casa senza esborsi economici sarebbe la cosa giusta, anche perché Ruben ormai ho l’impressione che al Milan abbia dato tutto. Ci penserei su mille volte prima di rinnovargli il contratto: tranne il primo anno con Pioli, non ha mai avuto un rendimento all’altezza. Gatti per la Juve è un problema, al Milan sarebbe una buona alternativa: lavorerei su uno scambio di prestiti fino a fine anno, magari con dei riscatti prestabiliti a cifre simili. Un’operazione stile Saelemaekers-Abraham: mal che vada, ritroviamo un Loftus valorizzato dopo aver usufruito dell’aiuto di Gatti. Mi pare però un’operazione da ultimi giorni di mercato, vedremo”.

LE OPZIONI IN DIFESA

Oramai sono diverse settimane che la coperta in difesa è cortissima. Allegri ne recupera uno ma ne perde quasi sempre un altro, venendo costretto di conseguenza a cambiare quasi sempre il suo tridente difensivo. In alcuni casi il tecnico livornese è stato costretto ad adattare calciatori di altri ruoli nella posizione di braccetto, proprio perché senza alternative valide sulle quali fare affidamento.

Per questo motivo per questo calciomercato invernale Allegri ha chiesto alla propria dirigenza un difensore centrale, giocatore in grado di metterlo in difficoltà nelle scelte alternandosi con i tre titolari. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato: "Tra Gatti e Coppola può spuntare un mister X all'ultimo".