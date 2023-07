MilanNews.it

Intervistato a Il Messaggero, Claudio Lotito ha parlato così di un retroscena di mercato su Milinkovic-Savic nel 2018: "È vero, decisi di rifiutare un'offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80, pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito".