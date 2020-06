Marca - Il Milan piomba su Oscar Rodriguez: ci sono già stati contatti con il suo agente

Secondo quanto riferisce Marca, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Oscar Rodriguez, centrocampista offensivo del Real Madrid in prestito al Leganes che piace anche a Villarreal, Siviglia e Valencia. Il club rossonero avrebbe già avuto dei contatti con l'agente del giocatore, Rene Ramos, per avere informazioni sulla situazione del suo assistito e sulle intenzioni dei Blancos. Per quanto riguarda il costro dell'operazione, si parla di 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, ma gli spagnoli vorrebbe includere un'opzione di riacquisto.