Marca - Il Milan spinge con forza per Brahim: l'asta si surriscalda

Secondo quanto riferito da Marca, il Milan spinge con forza nel tentativo di convincere il Real Madrid a cedere Brahim Diaz, seppur in prestito. Il club blanco, infatti, non vorrebbe far partire a titolo definitivo il talento spagnolo che ha preso dal Manchester City per 17 milioni solamente un anno fa. I rapporti tra il Diavolo e le merengues sono ottimi dopo l'affare Theo Hernandez, sottolinea il quotidiano iberico, perciò potrebbe essere una soluzione percorribile, magari con un prestito secco biennale. Marca svela, però, che su Brahim Diaz ci sarebbero una ventina di squadre e che l'inserimento del Milan ha surriscaldato l'asta.