Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha parlato così del futuro di Patrick Cutrone: "Cutrone bisognerà capire adesso con il discorso di Giamapolo, diventato ufficiale in serata. Servirà capire quale sarà il suo utilizzo, con il fatto che ormai si sta delineando la nuova governance ufficialmente. Le prime chiacchierate, finito l’impegno in Under 21, Cutrone se le farà”