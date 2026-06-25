Marchetti: "Leao rimane in uscita, ma c'è stato un contatto veloce con Amorim"

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Leao-Milan, ma è davvero finita? Le parole di Rafa dell'altro giorno possono far pensare ad un tentativo di riconciliazione, ma non sembrano esserci novità sulla situazione, se non, come racconta Luca Marchetti a Sky Sport 24, un contatto veloce tra il calciatore portoghese e il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim.

CONTATTO VELOCE AMORIM-LEAO

"Contatto veloce fra Leao e Amorim. Il calciatore rimane in uscita, ma con il club si riaggiorneranno dopo il Mondiale. Amorim, primi passi da allenatore-manager: ha voluto comunque farsi sentire con uno dei calciatori più importanti che ha in rosa. Sarebbe stato un segnale se Leao e Amorim non si fossero mai sentiti: averlo sentito è un gesto di stima che il calciatore apprezzerà. È stata una chiacchierata di saluto e conoscenza".