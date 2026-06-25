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Milan, la prima scelta per l'attacco è Goncalo Ramos. Le ultime da Sky

Milan, la prima scelta per l'attacco è Goncalo Ramos. Le ultime da SkyMilanNews.it
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Oggi alle 21:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Il Milan si muove finalmente sul mercato: contatti con Jorge Mendes per Goncalo Ramos. Va trovato l'accordo col Paris Saint-Germain

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale, la prima scelta del Milan per l'attacco è Gonçalo Ramos. Si inizia a muovere il mercato dei rossoneri, che hanno avuto i primi contatti con Jorge Mendes, agente del centravanti portoghese attualmente impegnato ai Mondiali.

Va trovato l'accordo con il PSG, ma il giocatore può essere considerato in uscita: il Milan finalmente si muove e vuole il suo nuovo attaccante.