Marchetti: "Milan, Cessioni per arrivare a Correa"

L'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan: "Uscite per arrivare a Correa. Non solo per fare cassa ma anche per snellire l’organico. Laxalt e Strinic sono in uscite, il Milan preferisce titolo definitivo. L’Atalanta è in vantaggio sulla Fiorentina per Laxalt, con un prestito con obbligo di riscatto. Anche in attacco, se dovesse arrivare Correa si dovrebbe fare spazio. Se il Milan dovesse vendere Silva, l’assalto a Correa potrebbe diventare più incisivo"