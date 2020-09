Marchetti: "Milan, forte rallentamento per Fofana. Tomiyasu nome da tenere in considerazione"

Durante il suo intervento a Sky Sport 24, Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato del Milan, in particolare sul difensore: "Da quello che abbiamo capito il difensore arriva a prescindere dalla partita di giovedì, magari giovedì potrà essere lo spartiacque per l’arrivo di un centrocampista ma ad oggi la priorità è un difensore. La strategia del Milan dipendeva dalla cessione di Paquetá: se non fosse stato ceduto allora il Milan sarebbe andato su un prestito, invece con la cessione del brasiliano il Milan potrà investire questi soldi. Su Fofana c’è un forte rallentamento dovuto alla concorrenza e alle alte richiede del Saint-Etienne, che chiede almeno 40 milioni di euro. A queste cifre per il Milan è difficilissimo andare a competere. Allora il nome di Tomiyasu, difensore del Bologna che sa fare sia il centrale che il terzino destro, rientra nei parametri del Milan giovane e forte. Il giapponese ha una valutazione fra i 20 e i 25 milioni di euro, potrebbe essere attaccabile dal Milan in queste ore. Non escludiamo che ci possano essere altri profili che il Milan sta valutando in queste ore".