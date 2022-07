Marchetti: "Oggi il Milan è concentrato su De Ketelaere. Su Ziyech..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a Sky Sport 24, Luca Marchetti ha parlato delle strategie di mercato del Milan per quanto riguarda la trequarti: "Oggi il Milan è concentrato su De Ketelaere. Oggi Ziyech, pur essendo un giocatore ritenuto molto importante dal Milan, in questo momento è tra le trattative “da parte”. Il Milan, da quello che abbiamo capito noi, farà un giocatore in quella zona di campo. Se dovesse chiudere De Ketelaere, con tutto l’affetto per Ziyech arriverà De Ketelaere, che rispecchia un po’ il principio del mercato del Milan: talento, giovane età, rivendibilità, ambizione, capacità di costruire un Milan già forte adesso ma con margini legati anche alla crescita del ragazzo stesso”.