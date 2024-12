Marchetti: "Se Fonseca non dovesse essere più l’allenatore del Milan è perché il Milan inanella una serie di sconfitte che rendono necessaria la sostituzione"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a SkySport Club sul calciomercato del Milan: “La fiducia della società, Fonseca, l’ha sempre avuta. Poi se dobbiamo prendere in considerazioni ipotesi futuribili deve crollare il Milan. Ma il Milan ad oggi non è crollato. Il Milan ha cambiato la panchina affidandola a Fonseca, che ha ereditato una serie di problemi che c’erano anche con Pioli. Bisogna dare all’allenatore il tempo di intervenire seguendo la sua metodologia. La società l’ha sempre appoggiato e lui l’ha sempre detto. Poi è chiaro, gli allenatori sono appesi ai risultati. Ma sono convinto che ad oggi all’interno della società non ci sia mai stata la voglia di cambiare Fonseca. Se Fonseca non dovesse essere più l’allenatore del Milan è perché il Milan inanella una serie di sconfitte che rendono necessaria la sostituzione. Ma non credo ci siano stati contatti con allenatori”.