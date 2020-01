Marchetti: "Suso-Under: lavori in corso tra Milan e Roma"

Poi ci sono dei lavori in corso anche fra Milan e Roma per cercare di capire quanto sia percorribile lo scambio Suso-Under. Il turco vuole giocare di più e gli agenti spingono per la cessione. Una possibile soluzione potrebbe essere quindi uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, Suso anche contro al Spal è entrato in campo tra i fischi di San Siro e piace da tempo alla Roma. E qui arriviamo al Milan. Che sta salutando Ricardo Rodriguez: il terzino sinistro ha scelto il Fenerbahce, Sia i turchi che il PSV hanno offerto 6 milioni, ma l'ingaggio superiore offerto dal Fenerbahce ha fatto la differenza. Uno dei nomi valutati per la sostituzione è Anthonee Robinson, classe '97 del Wigan. Un altro nome che piace è Aaron Hickey, classe 2002, degli Heart of Midlothian.