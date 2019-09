Mercato estivo Milan: il saldo tra acquisti e cessioni è -59 milioni

Due giorni fa si è chiuso il mercato estivo: per quanto riguarda il Milan, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il saldo tra acquisti e cessioni è stato di -59 milioni di euro, una cifra ampiamente sostenibile e spiegabile anche in sede Uefa, visto che a breve i rossoneri saranno contattati dalla camera investigativa per intavolare il percorso che porterà alla stesura del settlement agreement.