Mercato Milan - Brahim Diaz, Odriozola e Junior Firpo: i piani dei rossoneri

Come scritto da AS, i rapporti fra il Milan e il Real Madrid sono buoni da anni, e, con il ritorno sulla panchina del Blancos di Carlo Ancelotti, le trattative di mercato potrebbero decollare. Paolo Maldini e i suoi collaboratori hanno messo nel mirino Alvaro Odriozola, terzino destro proprio del Real Madrid, qualora la trattativa con il Manchester United per Diogo Dalot saltasse. Poi il Milan sta lavorando per il rinnovo del prestito di Brahim Diaz, con l’opzione di riscatto fissato a circa 20 milioni. Inoltre, il Milan guarda anche in casa Barcellona, con Junior Firpo che piace ai rossoneri come alternativa a Theo Hernandez sulla sinistra. I Blaugrana chiedono 15 milioni, ma i rossoneri vorrebbero chiudere l’affare con un prestito.