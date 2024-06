Mercato Milan, c'è l'accordo per il primo contratto da professionista del giovane portiere Lorenzo Torriani

Il mercato del Milan è ancora in fase di sviluppo, procedendo lentamente e sotto traccia in questa estate 2024. Tra gli Europei, la programmazione per la nuova stagione e i sogni di mercato che piacciono tanto ai tifosi, la dirigenza rossonera continua il proprio lavoro per migliorare la rosa dell'AC Milan.

Una novità in verità c'è, ma potrebbe riguardare la Primavera o Under-23. Infatti, come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero trovato un accordo per il primo contratto da professionista del portiere classe 2005 Lorenzo Torriani, firmerà nelle prossime ore per 3 anni.